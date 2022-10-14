ЕС готовит новые санкции против Ирана из-за продажи дронов России
Главы МИД европейских стран 17 октября обсудят передачу иранских беспилотников России и могут прийти к политическому соглашению о будущих санкциях
Об этом сообщает Reuters.
По словам дипломатов, ссылающихся на подготовительные встречи перед министерской встречей в понедельник в Люксембурге, они провели анализ активности беспилотников, и эта тема стоит на повестке дня.
Франция и Германия, подписавшие ядерное соглашение с Ираном в 2015 году, четко дали понять, что считают новые санкции в связи с беспилотниками необходимыми и что передачу беспилотников следует рассматривать как нарушение резолюции Совета Безопасности ООН.
Спикер ЕС сказал, что министры иностранных дел обсудят Иран в понедельник, но отказался комментировать, будут ли иранские беспилотники или санкции на передачу беспилотников в повестке дня.
"Это будет рассмотрено, но санкций сейчас не будет", – сказал один из дипломатов.
- 30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает России ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины.
- 5 октября в МИД Ирана отрицали поставки дронов-камикадзе в РФ. 7 октября, невзирая на наличие многочисленных доказательств, Иран вновь опроверг передачу беспилотников России.
- Однако оккупанты активно применяют их для атаки по городам Украины. К примеру, 11 октября ими атаковали Ладыжинскую ТЭС, а также другие города.
- 14 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что в настоящее время российская армия имеет на вооружении еще около 300 дронов, поставленных Ираном. По словам министра, украинские военные не сидят на месте, а разрабатывают системы подавления подобных беспилотников.
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