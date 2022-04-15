ЕС готовит нефтяное эмбарго против России после второго тура выборов во Франции

Об этом сообщает The New York Times.



Быстрее всего предлагаемое эмбарго ЕС будет вынесено на переговоры после последнего раунда выборов во Франции 24 апреля.



По словам чиновников, рассмотрение введения нефтяного эмбарго перенесено именно на такое время, чтобы гарантировать, что влияние на цены не подпитает пророссийскую кандидатку Марин Ле Пен и не помешает шансам президента Эммануэля Макрона на переизбрание.



До сих пор нефтяное эмбарго не рассматривалось как опция из-за сильной зависимости таких стран как Германия и Венгрия.



Известно, что после введения эмбарго странам планируют предоставить временный "буфер" для поиска новых поставщиков.

Напомним, недавно Дуда подписал закон об эмбарго на импорт угля из России в Польшу. Закон предусматривает, в частности, введение эмбарго на импорт угля из России, а также возможность замораживания активов субъектов и лиц, поддерживающих агрессию России по отношению к Украине.

Ранее решение ввести эмбарго на российские газ и нефть поддержала также Ирландия .