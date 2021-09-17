ЕС готовит на саммит с Украиной жесткие заявления в отношении России, - EUobserver.

Об этом сообщает EUobserver.



ЕС будет требовать в РФ обеспечить большую прозрачность и достоверно объяснить развертывание вооруженных сил и техники на оккупированных территориях.



В проекте говорится о сосредоточении российских сил на границе с Украиной и на территории временно оккупированного Крыма, встревожило европейский континент весной 2021 года.



"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены ... беспрецедентным крупномасштабным наращиванием военной мощи недалеко от границы с Украиной, а также в незаконно аннексированом Крыму и Севастополе", - говорится в проекте коммюнике от 12 октября по итогам встречи топ-чиновников ЕС Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляен с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Известно, что в подготовленном проект декларации ЕС используются более резкие формулировки о роли России в войне на востоке Украины, чем в выводах последнего саммита от 2020 года.



В нем подчеркивается ответственность России как стороны конфликта.

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