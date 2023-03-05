ЕС готовит миссию по укреплению сектора безопасности Молдовы, она может заработать летом, - СМИ
ЕС планирует направить гражданскую миссию в Молдову, которая испытывает все большую угрозу после начала полномасштабного наступления России на Украину
Об этом сообщило немецкое издание Welt am Sonntag .
Согласно информации, 28 января Молдова обратилась в Брюссель с просьбой о поддержке и сейчас Европейская служба внешних действий (EEAS) работает над так называемой концепцией управления кризисом, которая должна быть завершена в этом месяце.
Известно, что в концепции эксперты внешнеполитической службы ЕС разрабатывают предложения по размеру, профилю и мандату запланированной миссии, которые должны быть единогласно одобрены правительствами ЕС.
"Желание направить гражданскую миссию в Молдову есть", - сказал дипломат ЕС, знакомый с ходом переговоров.
Германия вместе с Польшей, странами Балтии, Швецией, Чехией, Португалией, Румынией и Данией являются главными сторонниками проекта. Дипломаты ожидают, что новая миссия начнет свою работу в начале лета.
В рамках миссии административный персонал из стран-членов ЕС, в основном из судебных органов, полиции и таможни, будет консультировать Молдову по вопросам создания эффективного сектора безопасности.
Кроме того, ЕС хочет направить экспертов для консультирования страны по борьбе с кибератаками и дезинформацией.
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