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ЕС готовит миссию по укреплению сектора безопасности Молдовы, она может заработать летом, - СМИ

5 мартa, 2023 воскресенье
13:51
война с Россией

ЕС планирует направить гражданскую миссию в Молдову, которая испытывает все большую угрозу после начала полномасштабного наступления России на Украину

Об этом сообщило немецкое издание Welt am Sonntag .

Согласно информации, 28 января Молдова обратилась в Брюссель с просьбой о поддержке и сейчас Европейская служба внешних действий (EEAS) работает над так называемой концепцией управления кризисом, которая должна быть завершена в этом месяце.

Известно, что в концепции эксперты внешнеполитической службы ЕС разрабатывают предложения по размеру, профилю и мандату запланированной миссии, которые должны быть единогласно одобрены правительствами ЕС.

"Желание направить гражданскую миссию в Молдову есть", - сказал дипломат ЕС, знакомый с ходом переговоров.

Германия вместе с Польшей, странами Балтии, Швецией, Чехией, Португалией, Румынией и Данией являются главными сторонниками проекта. Дипломаты ожидают, что новая миссия начнет свою работу в начале лета.

В рамках миссии административный персонал из стран-членов ЕС, в основном из судебных органов, полиции и таможни, будет консультировать Молдову по вопросам создания эффективного сектора безопасности.

Кроме того, ЕС хочет направить экспертов для консультирования страны по борьбе с кибератаками и дезинформацией.

  • Руководитель Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил , что риск вторжения РФ на молдавскую территорию сохраняется и может реализоваться уже в 2023 году, но это будет зависеть от хода боевых действий в Украине.
  • Украинская разведка перехватила план Кремля по разрушению политической ситуации в Молдове: Москва планировала уничтожить в стране демократию и захватить власть – в Кишиневе подтвердили эту информацию.
  • Представитель МИД РФ Мария Захарова утвердила , будто Кремль не пытался совершить госпереворот в Молдове, вместо этого Киев хочет втянуть своего соседа в войну с Россией.
  • Премьер-министр Молдовы Дорин Речан, на фоне информации о планах РФ открыть новый фронт в стране, заявил , что власти выступают за мирное урегулирование приднестровского конфликта.
  • Аналитики ISW утвердили , что Владимир Путин может продвигать нарративы по "историческим границам" для оправдания агрессии против Молдовы и стран Центральной Азии.
  • 23 февраля министерство обороны России вторично на протяжении дня распространило сообщение о том, что Украина готовится к вторжению в Приднестровье. Несмотря на то, что утром официальные власти Молдовы уже отрицали эту информацию.
  • 2 марта спикер прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила , что в Молдове сейчас расцветают признаки гибридной войны, в то же время Украина готова к угрозе из Приднестровья.
  • 2 марта на заседании парламент Молдовы одобрил декларацию с осуждением агрессии России против Украины
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