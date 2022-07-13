ЕС готовит меры по смягчению последствий внезапной остановки газа РФ, - Bloomberg

Об этом сообщило агентство Bloomberg. ссылаясь на проект документа Еврокомиссии.

Он включает переход на другой вид топлива, как в промышленности, так и в производстве электроэнергии для экономии газа. Также должны вводиться рыночные мероприятия, включая аукционы или тендерные системы, когда правительства поощряют сокращение потребления крупными пользователями, преимущественно промышленными предприятиями.

Кроме того, в документе отмечается важность информационных кампаний по сокращению отопления и охлаждения, а также обязательные лимиты во время кризисного уровня готовности.

Согласно проекту решения, Еврокомиссия усматривает значительный риск того, что Москва резко и в одностороннем порядке остановит поставки голубого топлива в этом году.

Чтобы подготовиться к этому сценарию, Еврокомиссия планирует рекомендовать дополнительные меры, которые следует рассмотреть, чтобы ограничить потребление газа.

Комиссия планирует рекомендовать при этом государствам-членам учитывать набор критериев, уделяя особое внимание влиянию на цепочки поставок и конкурентоспособность.

Хотя правила газовой безопасности ЕС защищают некоторые группы потребителей, такие как домохозяйства или больницы, они также прокладывают путь правительствам для определения приоритетности определенных критически важных электростанций, работающих на газе.

Документ все еще может быть изменен до принятия, запланированного 20 июля.

11 июля Россия приостановила поставки газа в Германию через Северный поток-1 к 21 июля из-за технического обслуживания газопровода.

12 июля итальянская государственная энергетическая компания Eniсообщила, что Газпром сократил на треть поставки природного газа в Италию.

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