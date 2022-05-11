ЕС готовит компенсацию Венгрии за поддержку эмбарго на российскую нефть, - Politico
Еврокомиссия рассматривает вариант выплаты компенсации Венгрии за поддержку эмбарго на поставку российской нефти и шестого пакета санкций в целом
Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники, передает РБК-Украина .
По данным, чиновники Еврокомиссии рассматривают предложения финансовой компенсации в попытке убедить премьер-министра Виктора Орбана согласиться на план ЕС по эмбарго на нефть из РФ.
По словам трех чиновников, деньги могут передать в рамках разрабатываемой новой энергетической стратегии ЕС.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о прогрессе по нефтяному эмбарго для России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что переговоры с Еврокомиссией по эмбарго на российскую нефть продвинулись .
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