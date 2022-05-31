Об этом в твиттер сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

"Я рада, что сегодня вечером лидеры принципиально договорились о шестом пакете санкций. Это важный шаг вперед. Мы также договорились работать над механизмом предоставления Украине нового, исключительного пакета макрофинансовой помощи на сумму до 9 миллиардов евро", - отметила глава Еврокомиссии.

Также она отметила, что в Версале лидеры ЕС договорились как можно быстрее прекратить зависимость от российского газа, нефти и угля. Это позволит фактически сократить около 90% импорта нефти из России в ЕС до конца года.

Для реализации амбициозных планов лишения зависимости от ископаемых энергоносителей из России в ЕС разрабатывают проект развития альтернативных источников энергии:

"Для этого нужен план и это REPowerEU. У него 4 столба: экономия энергии, диверсификация ископаемого топлива, массовые инвестиции в возобновляемые источники энергии, финансирование".

Напомним, сегодня ночью в ЕС согласовали шестой пакет санкций против России.

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