Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Урсулы фон дер Ляйен.

"Европейский Союз настаивает на введении девятого пакета санкций против России в ответ на нападение Москвы на Украину", – рассказывает она.

Она добавила, что в ЕС уже "упорно работают над тем, чтобы ударить по России там, где ей больно, чтобы еще больше притупить ее способность вести войну с Украиной".

Глава Еврокомиссии также убеждена, что ЕС уже совсем скоро утвердит глобальное ограничение цен на российскую нефть.

"Мы не успокоимся, пока Украина не победит Путина и его незаконную варварскую войну", – добавила она.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква подчеркнул, что в следующий, девятый пакет санкций Европейского Союза против России должно войти отключение остальных банков от SWIFT, ограничение цены или запрет на экспорт газа, запрет захода судов в российские порты и на выдачу виз россиянам. Санкции также должны расширяться и по отношению к Беларуси.

Кроме того, по его словам, следует ограничить цену на российский газ или ввести запрет на его экспорт.

10 ноября в Великобритании заморозили активы российских олигархов на сумму 20,5 млрд долларов.

20 ноября в Польше и Финляндии было предложено конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины.

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