ЕС готовит девятый пакет санкций против России, - Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз ведет работу над девятым пакетом санкций в отношении РФ из-за развязанной ею войны в Украине
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Урсулы фон дер Ляйен.
"Европейский Союз настаивает на введении девятого пакета санкций против России в ответ на нападение Москвы на Украину", – рассказывает она.
Она добавила, что в ЕС уже "упорно работают над тем, чтобы ударить по России там, где ей больно, чтобы еще больше притупить ее способность вести войну с Украиной".
Глава Еврокомиссии также убеждена, что ЕС уже совсем скоро утвердит глобальное ограничение цен на российскую нефть.
"Мы не успокоимся, пока Украина не победит Путина и его незаконную варварскую войну", – добавила она.
Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква подчеркнул, что в следующий, девятый пакет санкций Европейского Союза против России должно войти отключение остальных банков от SWIFT, ограничение цены или запрет на экспорт газа, запрет захода судов в российские порты и на выдачу виз россиянам. Санкции также должны расширяться и по отношению к Беларуси.
Кроме того, по его словам, следует ограничить цену на российский газ или ввести запрет на его экспорт.
- 10 ноября в Великобритании заморозили активы российских олигархов на сумму 20,5 млрд долларов.
- 20 ноября в Польше и Финляндии было предложено конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины.
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