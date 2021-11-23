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ЕС готовит черный список туристических и транспортных фирм, перевозящих нелегалов - Bloomberg

23 ноября, 2021 вторник
17:05
Мир

Европейский союз готовит документ, по которому будут наказывать туристические и транспортные фирмы, способствующие перевозке нелегальных мигрантов

Об этом сообщает Bloomberg .

По данным издания, новый правовой инструмент призван наказывать туристические и транспортные компании, помогающие в торговле людьми, и воспрепятствовать Беларуси и другим приграничным странам использовать нелегальную миграцию как угрозу против ЕС.

Туроператорам, способствующим контрабанде или нелегальным перевозкам, могут ограничить лицензию, проведение европейских операций или заморозить транзит через Европу.

Такое решение Европейской комиссии является ответом на незаконный ввоз мигрантов в ЕС с белорусской границы. Правительство Беларуси обвиняют в гибридной атаке, когда тысячи нелегальных мигрантов направили в границы Польши, Литвы и Латвии.

Еврокомиссия считает, что в этом Белоруссии помогали некоторые транспортные операторы. Чтобы воспрепятствовать угрозам ЕС, комиссия готовит соответствующие документы.

  • Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.
  • По состоянию на 9 ноября на границе с Белоруссией польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.
  • Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая на чрезвычайном заседании сейма, назвал кризис на границе с Беларусью "срежиссированным действом для распространения хаоса", а Лукашенко - "исполнителем сценария по восстановлению Российской империи".
  • В свою очередь, Европейский союз проверит пути , которыми в Беларусь направляют мигрантов для гибридной атаки на европейских границах, а также ситуацию в РФ.
  • 17 ноября пограничники Польши сообщили , что мигранты начали покидать лагерь на КПП "Брузги".
  • 19 ноября Польша объявила об остановке грузового железнодорожного сообщения с Беларусью в пункте пропуска "Кузьница" – "Брузги" с 21 ноября.
  • В ночь на 20 ноября мигранты предприняли новую попытку штурма польской границы с территории Беларуси.
  • 21 ноября около 150 мигрантов вблизи села Дубичи-Церковне. Всего за сутки было зафиксировано 346 попыток незаконного пересечения границы.
  • Министерство внутренних дел Беларуси сообщило , что за минувшие сутки 22 ноября отправило 118 мигрантов на родину и планируют отправку еще одной группы 23 ноября.
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