ЕС готовит черный список туристических и транспортных фирм, перевозящих нелегалов - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg .

По данным издания, новый правовой инструмент призван наказывать туристические и транспортные компании, помогающие в торговле людьми, и воспрепятствовать Беларуси и другим приграничным странам использовать нелегальную миграцию как угрозу против ЕС.

Туроператорам, способствующим контрабанде или нелегальным перевозкам, могут ограничить лицензию, проведение европейских операций или заморозить транзит через Европу.

Такое решение Европейской комиссии является ответом на незаконный ввоз мигрантов в ЕС с белорусской границы. Правительство Беларуси обвиняют в гибридной атаке, когда тысячи нелегальных мигрантов направили в границы Польши, Литвы и Латвии.

Еврокомиссия считает, что в этом Белоруссии помогали некоторые транспортные операторы. Чтобы воспрепятствовать угрозам ЕС, комиссия готовит соответствующие документы.