ЕС готов ужесточить новый пакет санкций в случае продолжения рублевого газового шантажа России

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

Пакет новых санкций может быть готов уже на следующей неделе. По словам источников, Еврокомиссия консультируется с правительствами стран-участниц ЕС относительно "пакета соответствия".

Речь идет о мерах, о которых европейские лидеры договорились на саммите на прошлой неделе, и которые не должны допустить обхода действующих санкций, особенно в отношении лиц, внесенных в "черный" список.

Что будет в конце концов предложено — все еще обсуждается, но источники сообщили, что в новый пакет могут быть добавлены более суровые санкции, если Путин будет настаивать на рублевых платежах за поставку газа.

Страны ЕС сегодня импортируют 40% своего газа из России. Из-за такой зависимости они отказываются наложить эмбарго немедленно, но обещают постепенно в течение нескольких лет полностью отказаться от российского топлива.

Напомним, вчера стало известно о том, к чему могут касаться ограничения нового пакета санкций ЕС. Рассматривают возможность расширения санкций на большее количество банков, на дополнительных членов семей олигархов, на усиление ограничения использования криптовалют и на посредников, помогающих России уклоняться от финансовых ограничений.

О введении в действие нового пакета санкций, которые очень схожи с готовящими в Европе, сегодня сообщили в США.

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