ЕС готов удвоить производство артиллерийских снарядов для помощи Украине
Производство артиллерийских боеприпасов в Европе должно удвоиться в ближайшее время для того, чтобы помочь Украине в военных усилиях и увеличить поставки на континент
Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, пишет Bloomberg.
"Мы видим, что европейские промышленные мощности выросли, так что это положительная тенденция. Видимо, до конца года - или до начала следующего года - мы сможем производить почти вдвое больше, чем производили в Европе годом ранее", - сказал он.
Страны Европейского Союза пытались быстро увеличить производство 155 мм артиллерийских снарядов как для оказания помощи Украине, так и пополнения своих запасов.
Однако годы ограниченных расходов оставили европейскую оборонную промышленность, плохо оснащенную для быстрого наращивания производства после вторжения России в Украину в прошлом году.
В то же время, Певкур не уточнил объемы, которых ожидается достичь в отрасли, но в политическом документе Эстонии, разосланном государствам-членам этого года, говорится, что блок имеет мощность для производства около 300 тысяч снарядов в год.
- В мае Еврокомиссия подготовила план увеличения производственных мощностей по производству артиллерийских снарядов до миллиона в год на фоне необходимости обеспечения военных потребностей Украины и пополнения собственных запасов.
- Правительство Эстонии на заседании 10 августа поддержало предложение министра обороны Анно Певкура о предоставлении Украине 150 единиц оружия и боеприпасов к нему.
- Впоследствии министр обороны Эстонии Анно Певкур рассказал , что ЕС еще не поставил и половины от обещанного Украине миллиона снарядов – по его словам, Евросоюз "может сделать больше".
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