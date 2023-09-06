ЕС готов удвоить производство артиллерийских снарядов для помощи Украине

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, пишет Bloomberg.

"Мы видим, что европейские промышленные мощности выросли, так что это положительная тенденция. Видимо, до конца года - или до начала следующего года - мы сможем производить почти вдвое больше, чем производили в Европе годом ранее", - сказал он.

Страны Европейского Союза пытались быстро увеличить производство 155 мм артиллерийских снарядов как для оказания помощи Украине, так и пополнения своих запасов.

Однако годы ограниченных расходов оставили европейскую оборонную промышленность, плохо оснащенную для быстрого наращивания производства после вторжения России в Украину в прошлом году.

В то же время, Певкур не уточнил объемы, которых ожидается достичь в отрасли, но в политическом документе Эстонии, разосланном государствам-членам этого года, говорится, что блок имеет мощность для производства около 300 тысяч снарядов в год.