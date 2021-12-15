ЕС готов принять беспрецедентные меры против РФ в случае дальнейшей агрессии в отношении Украины, - президент Еврокомиссии

Об этом Урсула фон дер Ляен сообщила, выступая в Европарламенте в среду, 15 декабря, передает Reuters .



Глава Еврокомиссии отметила, что ЕС и США разрабатывают варианты, выходящие за рамки действующих санкций, направленных на финансовый и энергетический сектор России, товары двойного назначения и оборону.



"Наша реакция на любую дальнейшую агрессию может иметь форму усиленного наращивания и расширения действующих режимов санкций", - сказала Урсула фон дер Ляен.



Она подчеркнула, что европейские чиновники готовы принять дополнительные беспрецедентные меры с серьезными последствиями для РФ.

13 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил , что Евросоюз, США и Великобритания обсуждают введение новых санкций против РФ и находятся в "режиме сдерживания".

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что мировое сообщество дало четкий сигнал, что будет помогать Украине в случае открытого российского вторжения.