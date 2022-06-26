ЕС готов предоставить военную помощь на сумму 2 миллиарда евро, но Украине нужно больше, - Шарль Мишель
Главы Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз готов предоставить военную помощь Украине на сумму 2 миллиарда евро, но этого будет недостаточно
Об этом говорится на сайте Европейского совета.
"ЕС обязан предоставить Украине больше военной, политической поддержки и финансовых средств", – заявил Мишель.
По словам Главы Европейского совета, ЕС готов предоставить военную помощь на сумму 2 миллиарда евро, "но Украине нужно больше".
Шарль Мишель также добавляет, что Евросоюз стремится участвовать в восстановлении Украины.
- 26 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после ракетного удара по Киеву призвал страны "Большой семерки" усилить санкции против России и предоставить Украине более тяжелое вооружение.
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