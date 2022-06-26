Об этом говорится на сайте Европейского совета.

"ЕС обязан предоставить Украине больше военной, политической поддержки и финансовых средств", – заявил Мишель.

По словам Главы Европейского совета, ЕС готов предоставить военную помощь на сумму 2 миллиарда евро, "но Украине нужно больше".



Шарль Мишель также добавляет, что Евросоюз стремится участвовать в восстановлении Украины.

26 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после ракетного удара по Киеву призвал страны "Большой семерки" усилить санкции против России и предоставить Украине более тяжелое вооружение.

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