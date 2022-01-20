ЕС готов ответить санкциями в случае вторжения РФ в Украину, - глава Еврокомиссии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предупредила, что ЕС ответит экономическими санкциями в случае российского вторжения в Украину
Об этом она заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Интерфакс-Украина .
"Мы хотим этого диалога, мы хотим, чтобы конфликты разрешались в организациях, созданных именно на такие случаи, но если ситуация ухудшится, если будут продолжаться атаки на территориальную целостность Украины, мы ответим серьезными экономическими и финансовыми санкциями", - подчеркнула глава Еврокомиссии.
Урсула фон дер Ляен выразила надежду, что РФ не будет вторгаться в Украину, но подтвердила готовность к введению санкций, если это произойдет.
- Ранее сообщалось, что США разработали "разрушающий" для российской экономики пакет санкций, если РФ вторгнется в Украину.
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