ЕС готов ответить санкциями в случае вторжения РФ в Украину, - глава Еврокомиссии

Об этом она заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Интерфакс-Украина .



"Мы хотим этого диалога, мы хотим, чтобы конфликты разрешались в организациях, созданных именно на такие случаи, но если ситуация ухудшится, если будут продолжаться атаки на территориальную целостность Украины, мы ответим серьезными экономическими и финансовыми санкциями", - подчеркнула глава Еврокомиссии.



Урсула фон дер Ляен выразила надежду, что РФ не будет вторгаться в Украину, но подтвердила готовность к введению санкций, если это произойдет.

Ранее сообщалось, что США разработали "разрушающий" для российской экономики пакет санкций, если РФ вторгнется в Украину.

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