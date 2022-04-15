ЕС, Германия и Дания предоставили €15 миллионов для экстренной помощи пострадавшим общинам Украины
Европейский Союз, Германия и Дания инвестировали 15 миллионов евро в предоставление экстренной помощи 250 пострадавшим общинам Украины
Об этом сообщило представительство ЕС в Украине.
Европейский Союз, Германия и Дания через U-LEAD с Европой инвестировали 15 миллионов евро в оказание экстренной помощи 250 общинам Украины, пострадавшим от войны. Деньги пойдут на обеспечение общин необходимым ремонтно-техническим оборудованием, осветительной техникой и вещами для обустройства убежищ.
В сообщении отмечают, что наборы экстренной помощи повысят возможность общин предоставлять основные государственные услуги и обеспечивать жильем внутренне перемещенных лиц. Первые поставки на Украину уже начались.
"Я глубоко верю, что украинское местное самоуправление демонстрирует такую преданность и успешность в этой чрезвычайно тяжелой ситуации, потому что Украина – с помощью Европейского Союза и его государств-членов – в последние годы много инвестировали в развитие демократических структур на местах. Децентрализация оказалась самой популярной и одной из самых успешных реформ. И сейчас, во время войны, мы видим, как реформа оправдывает усилия благодаря сильному местному самоуправлению, муниципальному сотрудничеству и международному партнерству", - отметил заместитель председателя Представительства ЕС в Украине Реми Дюфло.
- Кроме этого, 15 апреля стало известно, что правительство Украины совместно с Организацией Объединенных Наций запускает еще программы выплат вынужденным переселенцам и малоимущим пенсионерам, которые переехали из-за боевых действий.
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