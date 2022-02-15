ЕС должен ввести санкции, если Россия признает "Л/ДНР", - глава МИД Латвии

Об этом идет речь в Twitter министра.



"Резолюция Госдумы России о признании так называемых Л/ДНР "суверенными государствами" печальна и противоречит международному праву. Если Россия будет двигаться в этом направлении, ЕС должен действовать и вводить санкции", - написал Ринкевичс.



15 февраля Госдума России приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР". В ответ на это Верховная Рада Украины приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР". Также известно, что по этому поводу Украина инициирует срочное заседание ТКГ.