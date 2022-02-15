ЕС должен ввести санкции, если Россия признает "Л/ДНР", - глава МИД Латвии
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Евросоюз должен вводить санкции против России, если она признает "ДНР" и "ЛНР"
Об этом идет речь в Twitter министра.
"Резолюция Госдумы России о признании так называемых Л/ДНР "суверенными государствами" печальна и противоречит международному праву. Если Россия будет двигаться в этом направлении, ЕС должен действовать и вводить санкции", - написал Ринкевичс.
15 февраля Госдума России приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР". В ответ на это Верховная Рада Украины приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР". Также известно, что по этому поводу Украина инициирует срочное заседание ТКГ.
- Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "Л/ДНР" Россией будет означать выход Москвы из Минских соглашений.
- Канцлер Германии Олаф Шольц назвал признание РФ так называемых Л/ДНР "политической катастрофой", что может приостановить процесс Минских договоренностей.
- Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что возможное признание "Л/ДНР" с российской стороны является открытой эскалацией. Также президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к Путину с призывом не признавать "Л/ДНР".
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