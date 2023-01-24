Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский.

Такое заявление он сделал после того, как министры иностранных дел стран-членов ЕС 23 января согласились выделить Украине еще 500 миллионов евро , а также обсудили дополнительные санкции против России и то, как привлечь Кремль к ответственности за полномасштабное вторжение в Украину.

"Нам нужно искать новые и креативные пути, как усилить наши санкции… как снизить способность (России) производить оружие, ракеты, которые используются для обстрелов критически важной инфраструктуры Украины", – сказал Липовский.

Страны ЕС работают над десятым пакетом санкций против России , который, как планируется, вступит в силу в феврале – к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину.

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