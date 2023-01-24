ЕС должен ввести дополнительные санкции, чтобы ограничить способность РФ производить оружие, - глава МИД Чехии
ЕС должен ввести дополнительные санкции против российского технологического сектора, чтобы ограничить возможности Москвы производить ракеты, которыми она обстреливает Украину
Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский.
Такое заявление он сделал после того, как министры иностранных дел стран-членов ЕС 23 января согласились выделить Украине еще 500 миллионов евро , а также обсудили дополнительные санкции против России и то, как привлечь Кремль к ответственности за полномасштабное вторжение в Украину.
"Нам нужно искать новые и креативные пути, как усилить наши санкции… как снизить способность (России) производить оружие, ракеты, которые используются для обстрелов критически важной инфраструктуры Украины", – сказал Липовский.
- Страны ЕС работают над десятым пакетом санкций против России , который, как планируется, вступит в силу в феврале – к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину.
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