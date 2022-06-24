Об этом сообщает Reuters.

"Все вместе мы очень, очень хорошо подготовлены к тяжелому вызову, связанному с вопросом импорта ископаемого топлива из России", – сказал Шольц журналистам.

По его словам, по этой причине блок не только ввел санкции в отношении российского угля и нефти на ранних этапах, но также скорректировал инфраструктуру таким образом, чтобы европейские страны могли импортировать газ из других стран.



"Мы должны приложить еще больше усилий. Конечно, это приведет к значительным вызовам, но мы будем поддерживать друг друга", - сказал Шольц.

Шольц заявил , что Европейский Союз должен изменить правила голосования с единогласия на квалифицированное большинство, а затем принимать новых членов в свои ряды. Канцлер Германии также выступил за более широкие институциональные реформы ЕС.

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