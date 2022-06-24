ЕС должен ускорить процесс обретения независимости от российского топлива, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа должна увеличить усилия, чтобы ускорить обретение независимости от российского импорта ископаемого топлива
Об этом сообщает Reuters.
"Все вместе мы очень, очень хорошо подготовлены к тяжелому вызову, связанному с вопросом импорта ископаемого топлива из России", – сказал Шольц журналистам.
По его словам, по этой причине блок не только ввел санкции в отношении российского угля и нефти на ранних этапах, но также скорректировал инфраструктуру таким образом, чтобы европейские страны могли импортировать газ из других стран.
"Мы должны приложить еще больше усилий. Конечно, это приведет к значительным вызовам, но мы будем поддерживать друг друга", - сказал Шольц.
- Шольц заявил , что Европейский Союз должен изменить правила голосования с единогласия на квалифицированное большинство, а затем принимать новых членов в свои ряды. Канцлер Германии также выступил за более широкие институциональные реформы ЕС.
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