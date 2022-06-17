ЕС должен сделать следующие шаги на Западных Балканах – иначе их сделает Россия, - МИД Германии
Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала предложение Еврокомиссии по предоставлению Украине и Молдове статуса стран-кандидатов и призвала "строить ЕС дальше"
Об этом Бербок написала в твиттере.
"Украина защищает также и европейские ценности. Только по этой причине ЕС не должен хлопать перед ними дверью. Но статус кандидата означает нечто большее: способны ли действовать стратегически в исторический момент", - отметила Бербок.
По ее словам, ЕС должен наконец-то сделать следующие шаги и на Западных Балканах - "иначе их сделает Россия".
"Но недостаточно будет расставить больше стульев в Брюсселе. Пора продолжать строить ЕС, в том числе избегать единогласия во внешней политике", - добавила министр.
- 17 июня три государства Западных Балкан уже официально поддержали предоставление статуса кандидата Украине. В то же время, в Еврокомиссии озвучили перечень требований к Украине на пути к членству в ЕС.
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