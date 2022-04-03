ЕС должен обсудить запрет на импорт российского газа, - министр обороны Германии

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на интервью Ламбрехт вещателю ARD.



"Должна быть реакция. Такие преступления не должны оставаться без ответа", – сказала министр.



Однако в Минобороны Германии подчеркнули, что министрам ЕС придется обсудить запрет.



Пока что Берлин сопротивлялся растущим призывам ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России, заявляя, что его экономика и экономика других европейских стран слишком зависят от них. Россия обеспечивает 40% потребностей Европы в газе.



ЕС уже некоторое время работает над дополнительными санкциями, но экономический комиссар Паоло Джентилони заявил 2 апреля, что какие-либо дополнительные меры не повлияют на энергетический сектор.



Канцлер Германии Олаф Шольц призвал такие международные организации как Международный комитет Красного Креста получить доступ к пострадавшим районам, чтобы самостоятельно документировать зверства РФ.

3 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал миссию Гаагского суда приехать в Бучу для сбора доказательств совершения россиянами военных преступлений и преступлений против человечности.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин ужесточит санкции против РФ после обнародования фото зверств оккупантов.

В ответ на преступления России в Буче США готовят новый пакет санкций .