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Главная Мир ЕС должен обсудить запрет на импорт российского газа, - министр обороны Германии

ЕС должен обсудить запрет на импорт российского газа, - министр обороны Германии

3 апреля, 2022 воскресенье
22:17
Мир

Глава министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт после обнародования доказательств преступлений РФ в Киевской области заявила о необходимости обсуждения запрета импорта российского газа в Европу

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на интервью Ламбрехт вещателю ARD.

"Должна быть реакция. Такие преступления не должны оставаться без ответа", – сказала министр.

Однако в Минобороны Германии подчеркнули, что министрам ЕС придется обсудить запрет.

Пока что Берлин сопротивлялся растущим призывам ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России, заявляя, что его экономика и экономика других европейских стран слишком зависят от них. Россия обеспечивает 40% потребностей Европы в газе.

ЕС уже некоторое время работает над дополнительными санкциями, но экономический комиссар Паоло Джентилони заявил 2 апреля, что какие-либо дополнительные меры не повлияют на энергетический сектор.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал такие международные организации как Международный комитет Красного Креста получить доступ к пострадавшим районам, чтобы самостоятельно документировать зверства РФ.


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Германия
санкции против России
война с Россией
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