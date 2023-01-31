ЕС должен найти аргументы, чтобы Венгрия присоединилась к десятому пакету санкций, - Кулеба
Проект десятого санкционного пакета ЕС против России пока не достаточно сильный, но Украина работает со всеми государствами-членами для включения в него санкций против ядерной и ракетной промышленности РФ
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.
"Мы работаем сейчас со всеми государствами-членами, чтобы десятый санкционный пакет включал и ядерные, и ракетные, и пропагандистские санкции, то есть санкции против всех ключевых для российской военной машины и экономики секторов. По состоянию на сейчас то, что я вижу в работе на уровне ЕС, – по нашему мнению, проект десятого пакета недостаточно сильный. Но еще есть время для его усиления, и я думаю, что мы получим необходимый нам результат", - сказал он.
Кроме этого, комментируя намерение Венгрии наложить вето на любые санкции ЕС в отношении российской ядерной энергетики, Кулеба отметил, что ЕС "должен найти аргументы и рычаги для того, чтобы Венгрия присоединилась к сильному десятому санкционному пакету".
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