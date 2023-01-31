ЕС должен найти аргументы, чтобы Венгрия присоединилась к десятому пакету санкций, - Кулеба

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.

"Мы работаем сейчас со всеми государствами-членами, чтобы десятый санкционный пакет включал и ядерные, и ракетные, и пропагандистские санкции, то есть санкции против всех ключевых для российской военной машины и экономики секторов. По состоянию на сейчас то, что я вижу в работе на уровне ЕС, – по нашему мнению, проект десятого пакета недостаточно сильный. Но еще есть время для его усиления, и я думаю, что мы получим необходимый нам результат", - сказал он.

Кроме этого, комментируя намерение Венгрии наложить вето на любые санкции ЕС в отношении российской ядерной энергетики, Кулеба отметил, что ЕС "должен найти аргументы и рычаги для того, чтобы Венгрия присоединилась к сильному десятому санкционному пакету".

24 декабря 2022 года Орбан заявил , что Украина сможет воевать, пока США будут оказывать ей свою поддержку.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе общения с журналистами сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей".

31 января стало известно, что Австрия и Венгрия договорились не отправлять Украине оружие. Помощь стран ограничится гуманитарной сферой и, прежде всего, будет касаться беженцев.

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