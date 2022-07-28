ЕС должен нанести ответный удар на насмешки и газовый шантаж РФ, - МИД
Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что в ответ на насмешки российских чиновников и энергетический шантаж РФ ЕС должен полностью избавиться от зависимости от российского газа
Свою реакцию Николенко опубликовал в твиттере.
"Российские чиновники и пропагандисты публично смеются над чрезвычайными мерами Европы на фоне энергетического шантажа России. Они подбадриваются тем, что могут причинить больше вреда. Единственный способ противостоять этому мафиозному вымогательству - нанести ответный удар и полностью перестать зависеть от российского газа", - отметил Николенко. .
Ранее министры энергетики стран ЕС 26 июля достигли политической договоренности о добровольном сокращении потребления газа в ближайшую зиму.
План предусматривает обязательную цель сокращения потребления на 15% в чрезвычайных ситуациях, таких как серьезное нарушение поставок из России, хотя и предусматривает некоторые исключения для особо уязвимых стран.
На этот шаг ЕС последовал после резкого сокращения поставок российского газа "Газпромом".
- 25 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок газа из России. Она добавила, что ЕС намерен снизить потребление российского газа на 15% к марту 2023 г., а к 2027 г. окончательно отказаться от него. Для этого ЕС собирается инвестировать 300 млрд евро в проекты по экономии газа и переходу к возобновляемым источникам энергии.
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