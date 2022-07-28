ЕС должен нанести ответный удар на насмешки и газовый шантаж РФ, - МИД

Свою реакцию Николенко опубликовал в твиттере.

"Российские чиновники и пропагандисты публично смеются над чрезвычайными мерами Европы на фоне энергетического шантажа России. Они подбадриваются тем, что могут причинить больше вреда. Единственный способ противостоять этому мафиозному вымогательству - нанести ответный удар и полностью перестать зависеть от российского газа", - отметил Николенко. .

Ранее министры энергетики стран ЕС 26 июля достигли политической договоренности о добровольном сокращении потребления газа в ближайшую зиму.

План предусматривает обязательную цель сокращения потребления на 15% в чрезвычайных ситуациях, таких как серьезное нарушение поставок из России, хотя и предусматривает некоторые исключения для особо уязвимых стран.

На этот шаг ЕС последовал после резкого сокращения поставок российского газа "Газпромом".

25 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок газа из России. Она добавила, что ЕС намерен снизить потребление российского газа на 15% к марту 2023 г., а к 2027 г. окончательно отказаться от него. Для этого ЕС собирается инвестировать 300 млрд евро в проекты по экономии газа и переходу к возобновляемым источникам энергии.

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