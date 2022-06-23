Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Европейская правда .

Шольц заявил, что ЕС должен быть "способен принимать новых членов".

Для этого Евросоюз должен изменить свои правила голосования с единогласия на квалифицированное большинство, чтобы отдельные страны не блокировали решения. В частности, такие изменения требуются во внешней политике.

Канцлер Германии также выступил за более широкие институциональные реформы ЕС.

Напомним, ЕС примет решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство на этой неделе.

22 июня Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что надеется на положительное решение относительно кандидатства Украины в ЕС. Также глава дипломатии ЕС рассказал, что проинформировал Кулебу о встрече глав МИД стран Евросоюза, на которой обсуждалась российская агрессия по отношению к Украине.

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