ЕС должен изменить правила голосования по ключевым вопросам, а затем принимать новых членов, - Шольц
Европейский Союз должен изменить правила голосования с единогласия на квалифицированное большинство, а затем принимать новых членов в свои ряды
Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Европейская правда .
Шольц заявил, что ЕС должен быть "способен принимать новых членов".
Для этого Евросоюз должен изменить свои правила голосования с единогласия на квалифицированное большинство, чтобы отдельные страны не блокировали решения. В частности, такие изменения требуются во внешней политике.
Канцлер Германии также выступил за более широкие институциональные реформы ЕС.
- Напомним, ЕС примет решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство на этой неделе.
- 22 июня Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что надеется на положительное решение относительно кандидатства Украины в ЕС. Также глава дипломатии ЕС рассказал, что проинформировал Кулебу о встрече глав МИД стран Евросоюза, на которой обсуждалась российская агрессия по отношению к Украине.
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