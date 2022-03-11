ЕС должен дать Украине более сильные сигналы о будущем членстве, - премьер Словении
Большинство государств - членов ЕС разделяют мнение о том, что Украина должна получить более сильные сигналы относительно гарантий будущего членства
Об этом заявил премьер-министр Словении Янеш Янза на неформальной встрече глав государств и правительств в Версале.
По словам Янзы, большинство стран выступило за ускорение вступления Украины в ЕС, поэтому он надеется на более четкие гарантии для Киева по поводу будущего членства в блоке.
"Это новый мир, он изменился. Мы тоже изменились. Но недостаточно", - отметил премьер Словении.
Янза также отметил, что лидеры некоторых стран ЕС больше сосредоточены на дебатах по процедуре принятия Украины, чем на реальных шагах.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля.
- Также заявки подали Грузия и Молдова.
- 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- По данным издания Bloomberg, несколько стран Евросоюза выступили против того, чтобы предоставить Украине статус страны - кандидата на вступление в ЕС уже на этой неделе.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ждет четкого сигнала относительно заявки на вступление в Евросоюз.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не считает возможным рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС в условиях войны.
- 11 марта президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидеры стран ЕС одобрили декларацию , которая говорит "да" евроинтеграции Украины.
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