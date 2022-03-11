ЕС должен дать Украине более сильные сигналы о будущем членстве, - премьер Словении

Об этом заявил премьер-министр Словении Янеш Янза на неформальной встрече глав государств и правительств в Версале.



По словам Янзы, большинство стран выступило за ускорение вступления Украины в ЕС, поэтому он надеется на более четкие гарантии для Киева по поводу будущего членства в блоке.



"Это новый мир, он изменился. Мы тоже изменились. Но недостаточно", - отметил премьер Словении.



Янза также отметил, что лидеры некоторых стран ЕС больше сосредоточены на дебатах по процедуре принятия Украины, чем на реальных шагах.

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