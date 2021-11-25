ЕС должен быть готов ввести санкции против России в случае нового нападения на Украину, - Меркель

Об этом Меркель заявила на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передает Reuters.



"Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет дорого стоить", - заявила Меркель, комментируя перемещение российских войск вблизи границ Украины.



Меркель добавила, что разрядка напряженности между Украиной и Россией станет лучшим вариантом развития событий.



Кроме того, главы правительств Германии и Польши обсудили вопрос мигрантов на польско-белорусской границе.



Моравецкий заявил, что Польша защищает ЕС и Германию от "большой волны" мигрантов и добавил, что блок должен рассмотреть возможность введения дополнительных санкций против Беларуси.

Напомним, в Госдепе США готовятся к непредвиденным обстоятельствам в случае полномасштабного российского вторжения в Украину.

24 ноября глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что новое нападение России на Украину было бы "роковой ошибкой".