ЕС должен быть готов ввести санкции против России в случае нового нападения на Украину, - Меркель
В четверг, 25 ноября, и. о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз должен быть готов ввести новые санкции против России в случае эскалации россиянами вооруженной агрессии в отношении Украины
Об этом Меркель заявила на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передает Reuters.
"Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет дорого стоить", - заявила Меркель, комментируя перемещение российских войск вблизи границ Украины.
Меркель добавила, что разрядка напряженности между Украиной и Россией станет лучшим вариантом развития событий.
Кроме того, главы правительств Германии и Польши обсудили вопрос мигрантов на польско-белорусской границе.
Моравецкий заявил, что Польша защищает ЕС и Германию от "большой волны" мигрантов и добавил, что блок должен рассмотреть возможность введения дополнительных санкций против Беларуси.
- Напомним, в Госдепе США готовятся к непредвиденным обстоятельствам в случае полномасштабного российского вторжения в Украину.
- 24 ноября глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что новое нападение России на Украину было бы "роковой ошибкой".
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