К такому выводу пришли эксперты Института Клингендала (Нидерланды), наблюдающие за миграционными потоками в Европе после 24 февраля, сообщает NOS.

"Нидерланды и ЕС должны подготовиться к долгосрочной защите миллионов украинских беженцев, а не сосредотачиваться на временном убежище в кризисных ситуациях", - указывают эксперты, объясняя, что Европа реализует самую большую миссию по защите беженцев со времен Второй мировой войны.

В этой связи они призывают к быстрым действиям на европейском и национальном уровнях.

Как известно, чтобы облегчить нагрузку на системы предоставления убежища в Европе, украинские беженцы теперь могут ссылаться на директиву о временной защите, что дает им статус защиты максимум на один год с возможностью продления до трех лет.

"Многие люди собираются оставаться значительно дольше. Поэтому важно, чтобы мы видели, что страны собираются с этим делать. Сейчас политика слишком сосредоточена на временном убежище", - отметила исследовательница Моника Си Дхиан Хо.

По ее словам, в долгосрочной перспективе также необходима двусторонняя политика для остающихся беженцев и тех, кто хочет вернуться.

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