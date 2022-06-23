ЕС договорился с Норвегией об увеличении поставок газа

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Стороны договорились об "усилении сотрудничества для обеспечения дополнительных краткосрочных и долгосрочных поставок газа из Норвегии, решении проблемы высоких цен на энергоносители и развитии долгосрочного сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики".

Норвегия является крупнейшим производителем нефти и газа в Европе, и на нее приходится около четверти поставок газа в Европейский Союз. Европейский энергетический рынок является ключевым рынком сбыта норвежских энергоносителей.

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ЕС также подчеркнул, что за последние 50 лет Норвегия зарекомендовала себя как надежный поставщик нефти и газа, а стороны имеют общий интерес в обеспечении упорядоченного функционирования рынка.

Конкретные условия по увеличению поставок газа из Норвегии в ЕС должны быть решены позже.

Напомним, 14 июня российская энергетическая компания объявила , что уменьшает поставки природного газа в Германию через "Северный поток - 1" на 40%. 15 июня российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40% мощностей.

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил, что решение Газпрома сократить поставки природного газа в Европу через газопровод "Северный поток - 1" является политическим.

Также 15 июня Eni SpA сообщила, что Газпром проинформировал итальянский энергетический гигант о том, что он сократит поставки примерно на 15%. Причины сокращения компания не назвала.

15 июня Газпром снижает поставки газа также во Францию и Австрию

Сегодня, 23 июня, оператор ГТС Украины сообщил , что в июне Россия почти вдвое сократила поставки газа в Европу.

Также сегодня глава ЕС по вопросам климатической политики Франс Тиммерманс прокомментировал , что уже 12 стран ЕС сообщили, что фиксируют ограничение поставок газа из ЕС и часть из них обнародовала декларации о "раннем предупреждении".

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