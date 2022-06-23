ЕС договорился с Норвегией об увеличении поставок газа
Вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс, еврокомиссар по вопросам энергии Кадри Симсон и министр нефти и энергетики Норвегии Терье Аасланд в четверг договорились об усилении сотрудничества в сфере энергетики
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
Стороны договорились об "усилении сотрудничества для обеспечения дополнительных краткосрочных и долгосрочных поставок газа из Норвегии, решении проблемы высоких цен на энергоносители и развитии долгосрочного сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики".
Норвегия является крупнейшим производителем нефти и газа в Европе, и на нее приходится около четверти поставок газа в Европейский Союз. Европейский энергетический рынок является ключевым рынком сбыта норвежских энергоносителей.
Европарламент поддержал инициативу гарантировать заполненность газовых хранилищ на 80% к началу отопительного сезона
ЕС также подчеркнул, что за последние 50 лет Норвегия зарекомендовала себя как надежный поставщик нефти и газа, а стороны имеют общий интерес в обеспечении упорядоченного функционирования рынка.
Конкретные условия по увеличению поставок газа из Норвегии в ЕС должны быть решены позже.
- Напомним, 14 июня российская энергетическая компания объявила , что уменьшает поставки природного газа в Германию через "Северный поток - 1" на 40%. 15 июня российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40% мощностей.
- Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил, что решение Газпрома сократить поставки природного газа в Европу через газопровод "Северный поток - 1" является политическим.
- Также 15 июня Eni SpA сообщила, что Газпром проинформировал итальянский энергетический гигант о том, что он сократит поставки примерно на 15%. Причины сокращения компания не назвала.
- 15 июня Газпром снижает поставки газа также во Францию и Австрию
- Сегодня, 23 июня, оператор ГТС Украины сообщил , что в июне Россия почти вдвое сократила поставки газа в Европу.
- Также сегодня глава ЕС по вопросам климатической политики Франс Тиммерманс прокомментировал , что уже 12 стран ЕС сообщили, что фиксируют ограничение поставок газа из ЕС и часть из них обнародовала декларации о "раннем предупреждении".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.34
Покупка 34.34Продажа 35.09
-
EUR
Покупка 35.92Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное