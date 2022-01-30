ЕС договаривается о поставках газа из США, Катара и Азербайджана на случай прекращения подачи из РФ, - Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз ищет альтернативные источники поставки газа на случай прекращения подачи из России
Об этом Боррель написал в блоге на сайте дипломатии ЕС .
По его словам, ЕС изучает все варианты действий России и ведет переговоры со США, Катаром и Азербайджаном по поставкам газа.
"Мы должны быть готовы к возможности провала дипломатии. Мы рассматриваем все варианты и сценарии, а также работаем с партнерами, такими как США, Катар и Азербайджан, по поставкам газа на случай задержек или прекращению поставок со стороны России", - написал Боррель.
- Напомним, 28 января президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен обсудили энергетическую безопасность ЕС на случай вторжения России в Украину.
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