ЕС до конца года на две трети сократит потребление российского газа, - Еврокомиссия

Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, Европейская комиссия в течение мая обнародует план, согласно которому Евросоюз до конца 2022 года найдет замену двум третям российского газа.

Симсон рассказала, что ЕС ведет переговоры о замене российского газа со всеми основными поставщиками газа. Она добавила, что кроме этого Евросоюз намерен частично сократить потребности в газе за счет экономии энергии и возобновляемых источников.

26 апреля уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что страна не будет платить за российский газ рублями.

Вскоре после этого российский Газпром уведомил крупнейшую польскую газовую компанию PGNiG о полной остановке поставок газа с утра среды.

В Белом доме 27 апреля заявили, что после прекращения поставок природного газа из России Польша может заменить его энергоносителями из стран Азии.

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