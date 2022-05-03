ЕС до конца года на две трети сократит потребление российского газа, - Еврокомиссия
Еврокомиссар по энергетической политике Кадри Симсон заявила, что до конца 2022 года ЕС откажется от двух третей нынешних объемов российского газа
Об этом сообщает Reuters.
По ее словам, Европейская комиссия в течение мая обнародует план, согласно которому Евросоюз до конца 2022 года найдет замену двум третям российского газа.
Симсон рассказала, что ЕС ведет переговоры о замене российского газа со всеми основными поставщиками газа. Она добавила, что кроме этого Евросоюз намерен частично сократить потребности в газе за счет экономии энергии и возобновляемых источников.
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