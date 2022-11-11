Об этом в интервью Радио Свобода сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"Во многих случаях это вопрос не финансирования, а потребностей в очень специфической технике и оборудовании, – это и есть проблема. Энергетическое сообщество и мои службы обращаются к компаниям, у которых может быть это оборудование на складе, и мы уже получили несколько положительных ответов. Первые трансформаторы – на пути замены тем, которые российские беспилотники или ракеты уничтожали", - сообщила она.

По ее словам, сотрудники украинских компаний "делают чудеса", проводя ремонтные работы даже под обстрелами, однако стабильность энергосистемы будет зависеть от того, не продолжат ли россияне совершать атаки.

"Много неизвестного, пока идет война. Но мы с нашей стороны делаем максимум, чтобы люди имели доступ к теплу, даже если это будет означать лишь временные генераторы вместо стабильных внешних трансформаторов", - подчеркнула Симсон.

В ДТЭК сообщили о 40% поврежденной инфраструктуры в Украине.

Депутат госдумы РФ Андрей Луговой 10 ноября высказался за продление обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.

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