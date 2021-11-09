ЕС частично отменил упрощенный визовый режим для белорусских чиновников

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.



"В ответ на гибридную атаку, запущенную белорусским режимом, Совет частично упразднил действие соглашения об упрощении визового режима с ЕС", - говорится в сообщении.



"Мы решительно осуждаем и не признаем использование мигрантов белорусским режимом. Для Беларуси недопустимо играть с человеческими жизнями с политической целью. Сегодняшнее решение еще раз свидетельствует о том, что мы готовы совместными усилиями противодействовать этой гибридной атаке", - заявил глава комитета Совета Алеш Хойс.



Упрощенные правила выдачи не будут действовать для членов официальных делегаций, депутатов, чиновников и судей Конституционного и Верховного судов Беларуси.



Для обычных белорусских граждан упрощенный визовый режим будет действовать и дальше.



Это продолжение санций ЕС по отношению к Беларуси, которые начали вводить с октября 2020 года после жесткого подавления мирных протестов после президентских выборов в августе. Тогда ЕС не признал результатов выборов, поскольку они не были ни честными, ни свободными.

Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.

По состоянию на 9 ноября на польско-белорусской границе находились около четырех тысяч мигрантов.