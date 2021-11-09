ЕС частично отменил упрощенный визовый режим для белорусских чиновников
Во вторник, 9 ноября, Совет ЕС приостановил действие упрощенных визовых правил для белорусских чиновников
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
"В ответ на гибридную атаку, запущенную белорусским режимом, Совет частично упразднил действие соглашения об упрощении визового режима с ЕС", - говорится в сообщении.
"Мы решительно осуждаем и не признаем использование мигрантов белорусским режимом. Для Беларуси недопустимо играть с человеческими жизнями с политической целью. Сегодняшнее решение еще раз свидетельствует о том, что мы готовы совместными усилиями противодействовать этой гибридной атаке", - заявил глава комитета Совета Алеш Хойс.
Упрощенные правила выдачи не будут действовать для членов официальных делегаций, депутатов, чиновников и судей Конституционного и Верховного судов Беларуси.
Для обычных белорусских граждан упрощенный визовый режим будет действовать и дальше.
Это продолжение санций ЕС по отношению к Беларуси, которые начали вводить с октября 2020 года после жесткого подавления мирных протестов после президентских выборов в августе. Тогда ЕС не признал результатов выборов, поскольку они не были ни честными, ни свободными.
- Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.
- По состоянию на 9 ноября на польско-белорусской границе находились около четырех тысяч мигрантов.
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