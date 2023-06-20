ЕС будет наблюдать за странами, которые могут реэкспортировать подсанкционные товары в РФ, - спецпредставитель О'Салливан
Евросоюз будет постоянно присматривать за третьими странами, которые могут импортировать в Россию подсанкционные товары, что могут применяться для военных целей
Об этом в интервью Укринформу заявил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.
Он отметил, что приоритетными являются товары, которые могут применять для военных целей.
"Они выходят за рамки традиционного определения товаров двойного назначения, которые используются в гражданской и военной сферах. Ваше правительство недавно выделило их как такие, которые могут быть использованы в ракетах и беспилотниках", - сказал О'Салливан.
Он добавил, что уже объездил страны, которые могут реэкспортировать такие товары стране-террористу. По его словам, он встретил там утвердительный ответ.
Также спецпредставитель отметил, что эти страны не хотят быть площадками для обхода санкций, поскольку "не хотят нести ответственность за экспорт товаров, которые могут убивать украинцев". Следовательно, в ЕС, по словам О'Салливана, получили четкие обязательства у этих стран, поэтому теперь будут следить за торговой статистикой.
"Эта задача, которую нам в дальнейшем придется выполнять ежедневно, еженедельно и ежемесячно: проверять статистику, смотреть, где может происходить эта параллельная торговля или реэкспорт подсанкционных товаров, и пытаться это остановить", - сказал спецпредставитель.
- 20 июня стало известно, что литовская компания-производитель оптических устройств Yukon Advanced Optics Worldwide до сих пор не ушла из России и поставляет в эту страну товары, которые могут быть использованы в войне против Украины.
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