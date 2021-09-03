ЕС будет меньше платить за вакцины AstraZeneca в случае задержек поставок

Об этом говорится на сайте компании.



В соответствии с соглашением AstraZeneca обязуется доставить 60 млн доз вакцины от COVID-19 к концу третьего квартала 2021, 75 млн - до конца года и 65 млн - до конца первого квартала 2022 года. В случае задержки вакцины будут оплачиваться со скидкой.



"Я очень рад, что мы смогли достичь понимания, которое позволяет нам работать с Европейской комиссией, чтобы помочь преодолеть пандемию", - заявил исполнительный вице-президент AstraZeneca Рууд Доббер.

Еврокомиссия подала иск против компании AstraZeneca за невыполнения условий контракта на поставку вакцин от COVID-19 в ЕС.

Компания AstraZeneca заявила, что сожалеет об иске Еврокомиссии против нее по срыву поставок вакцин от COVID-19 /