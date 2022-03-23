ЕС будет делиться с Украиной тайной информацией, - Bloomberg
Евросоюз одобрил соглашение о передаче Украине секретной информации
Об этом сообщает Bloomberg .
По информации издания, ЕС утвердил соглашение с Украиной о передаче Киеву секретной информации. В частности, речь идет о спутниковых снимках.
Ожидается, что соглашение будет действовать в течение одного года и может быть продлено.
Отмечается, что постоянные представители стран ЕС проинформировали о соответствующем соглашении еще 22 марта.
- Напомним, 21 марта министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ЕС увеличит размер военной помощи Украине до 1 млрд евро .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.01
-
EUR
Покупка 32.47Продажа 33.29
- Актуальное
- Важное