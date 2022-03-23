ЕС будет делиться с Украиной тайной информацией, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg .

По информации издания, ЕС утвердил соглашение с Украиной о передаче Киеву секретной информации. В частности, речь идет о спутниковых снимках.

Ожидается, что соглашение будет действовать в течение одного года и может быть продлено.

Отмечается, что постоянные представители стран ЕС проинформировали о соответствующем соглашении еще 22 марта.

Напомним, 21 марта министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ЕС увеличит размер военной помощи Украине до 1 млрд евро .

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