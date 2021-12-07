ЕС без обсуждений продлит санкции против России еще на полгода, - журналист
Европейский совет утвердит продление экономических санкций против России еще на шесть месяцев без предварительных обсуждений
Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
"На этом этапе лидеры ЕС на следующей неделе на заседании Европейского совета продлят действие экономических санкций против России еще на шесть месяцев без особых или каких-либо дискуссий", - сообщил Йозвяк.
Журналист также добавил, что новые санкции в отношении РФ пока не разрабатываются.
Кроме того, лидеры ЕС планируют обсудить на заседании вопросы по Украине и Беларуси.
- Напомним, впервые санкции против России ЕС применил в июле 2014 года в ответ на военную агрессию в отношении Украины. С тех пор их продлевают каждый год. Последнее обновление произошло в июле 2021 года.
- В понедельник, 6 декабря, Совет ЕС продлил санкции против России за нарушение прав человека до 8 декабря 2022 года.
- Также 6 декабря Рикард Йозвяк сообщил, что послы Европейского Союза могут согласовать санкции против ЧВК Вагнера и трех россиян, сотрудничавших с наемниками.
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