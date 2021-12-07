ЕС без обсуждений продлит санкции против России еще на полгода, - журналист

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"На этом этапе лидеры ЕС на следующей неделе на заседании Европейского совета продлят действие экономических санкций против России еще на шесть месяцев без особых или каких-либо дискуссий", - сообщил Йозвяк.

Журналист также добавил, что новые санкции в отношении РФ пока не разрабатываются.

Кроме того, лидеры ЕС планируют обсудить на заседании вопросы по Украине и Беларуси.