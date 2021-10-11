ЕС анонсировал инвестпакет для Украины в размере 6,5 млрд евро
Европейский Союз намерен выделить Украине инвестиционный пакет в размере 6,5 млрд евро на стимулирование частно-государственного инвестирования в экономику
Об этом сообщает Европейская правда.
Согласно сообщению, на саммите Украина-ЕС должны объявить о поддержке Евросоюза, что должно привлечь несколькомиллиардные инвестиции в Украину.
"Будет запущен инвестиционный пакет на 6,4 млрд евро, который поможет Украине стимулировать частно-государственное инвестирование в экономику", - цитирует издание слова высокопоставленного ЕС, который общался с журналистами на условиях анонимности.
В ЕП отметили, что это не означает поступление этой суммы от Евросоюза. Так, инвестплан будет разработан по формату, действующему для всех государств Восточного партнерства и предусматривающнго гранты, кредиты и прежде всего банковские гарантии, как ожидается ЕС позволят привлечь почти в десять раз превышающую сумму инвестиций.
Отмечается, что уточненную сумму кредитов и грантов в ЕС пока не раскрывают. Так, другой представитель ЕС объяснил, что инвестиционный план, анонсированный в июне, был разделен для всего восточного партнерства, а для разных стран было выделено разные составляющие.
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