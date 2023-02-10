ЕС активизирует работу по использованию замороженных активов РФ в пользу Украины
Европейский Союз вместе с партнерами активизирует работу по использованию замороженных российских активов в целях восстановления Украины
Об этом говорится в заключении саммита ЕС.
"Европейский Союз вместе с партнерами активизирует свою работу по использованию замороженных и иммобилизованных активов России для поддержки восстановления Украины и с целью возмещения ущерба в соответствии с законодательством ЕС и международным правом" - говорится в выводах.
В этом контексте саммит ЕС приветствовал начало работы Координационной платформы доноров.
- 22 декабря сенат США поддержал поправку, позволяющую конфисковать замороженные активы РФ в пользу Украины.
- В середине декабря Канада начала процесс ареста и конфискации активов Абрамовича. Великобритания планирует изучить опыт Канады по конфискации российских активов.
- Европейская комиссия изучает юридические варианты конфискации российского государственного и частного имущества как оплаты за восстановление Украины.
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