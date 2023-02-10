ЕС активизирует работу по использованию замороженных активов РФ в пользу Украины

Об этом говорится в заключении саммита ЕС.

"Европейский Союз вместе с партнерами активизирует свою работу по использованию замороженных и иммобилизованных активов России для поддержки восстановления Украины и с целью возмещения ущерба в соответствии с законодательством ЕС и международным правом" - говорится в выводах.

В этом контексте саммит ЕС приветствовал начало работы Координационной платформы доноров.