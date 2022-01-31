Эротический триллер "Глубокие воды" с Беном Аффлеком и Аной де Армас выйдет в украинский прокат 18 марта

Об этом сообщает vlg.film.



Режиссером триллера "Глубокие воды" выступил голливудский постановщик Эдриан Лайн, автор таких фильмов, как: "9 ½ недель", "Роковое влечение" и "Неприличное предложение".



"Фильм рассказывает о Вике (Бен Аффлек) и Мелинде (Ана де Армас), у которых есть все, о чем можно мечтать: очаровательная дочь, роскошный дом и успешные друзья. Но их брак превратился в порочную игру, где она намеренно не скрывает своих измен, а он прощает ей все. Когда одного из ее любовников находят мертвым, супругов все сильнее затягивают глубокие воды подозрений и лжи", - отмечает vlg.film.



Кроме Аффлека и де Армас в ленте сыграли Фин Уиттрок ("Игра на понижение" и "Ла-Ла Ленд") Джейкоб Элорди ("Эйфория" и "Будка поцелуев"), Трейси Леттс ("Аутсайдеры", "Маленькие женщины", " Секретное досье"), Кристен Коннолли ("Карточный дом" и "Хищные в лесу"), а также Лил Рэй Ховери ("Персонаж", "Ловушка").

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