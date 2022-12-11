Секс и новый фильм "Любовник леди Чаттерлей". Отвлекаю вас от эротического календаря 5-го канала.

Порнография! Аморально! Неприлично! Запретить!

Такова была реакция на последний роман Дэвида Лоуренса "Любовник леди Чаттерлей". Но это был 1928 год! Конкретно с Лоуренса начался такой жанр, как эротический роман. После долгих судебных процессов эротический роман увидел свет в полном объеме только в 1960 году.

Недавно вышел одноименный фильм (режиссер Лор де Клермон-Тоннер), в котором главных героев сыграли Эмма Коррин, Джек О'Коннелл, Мэтью Дакетт. Фильм насыщен откровенными эротическими сценами, взрывными эмоциями и красивыми британскими пейзажами. И главное: силой женщины, которая сама решает, с кем ей быть, кого любить и от кого рожать детей. Главная героиня всей своей сущностью доказывает: не надо бояться жить.

22-летняя Конни Рейд выходит замуж за баронета Клиффорда Чаттерлея. Юная Конни так и не успела насладиться мужем, потому что тот возвращается с войны с парализованной нижней частью тела. Молодая жена превращается в сиделку и помощницу посредственного начинающего писателя. Хрупкая женщина тяжко таскает по холмам инвалидную коляску с любимым, нежно смотрит на маленьких детей и читает книги на свежем воздухе.

Клиффорд Чаттерлей стремится иметь отпрыска и подталкивает жену на интрижку. Но муж Конни надеялся, что отцом их будущего ребенка станет приличный представитель аристократического круга. А не егерь из его хозяйства! Егерррь!

Бродя по лесу, Конни подглядывает, как возле деревянного дома моется молодой человек. Она не может оторвать глаз от красивого тела и разражается страстью… Это уже не позволенная измена, а сильная любовь и желание быть вместе. Вместе навсегда! И плевать на аристократов, шепчущих за спиной, и крестьян, моющих косточки на каждой кухне.

Очень интересна колористика картины. Цвета немного высветлены, как сквозь пелену… Цвета этого ограниченного мира уже не имеют значения для любящих. Цвета - внутри них!

Конни сыграла британская актриса Эмма Коррин, которой 26 лет. Но она уже успела отметиться в роли юной принцессы Дианы в 4-м сезоне "Короны", за что получила премию "Золотой глобус".

Эмми Коррин в интервью The New York Times рассказала, что является небинарной персоной. Небинарные люди, как известно, это те, кто не хочет определять свой пол и гендерную роль.

В фильме "Любовник леди Чаттерлей" Эмми чувственно продемонстрировала характер свободной женщины, любящей свое тело.

Фильм не смотрите с детьми.

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Об авторе. Татьяна Мокриди, журналистка

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