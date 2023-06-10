"Против красных окупантов" Якова Гальчевского-Войнаровского

…Если вы в контексте этой героической темы, то "Против красных окупантов" Якова Гальчевского-Войнаровского (Л.: Априори) – яркое дополнение ко всем существующим историям Украины, где речь идет о периоде Освободительной борьбы 1917-1921 года. Тем более интересно, что это воспоминания участника этих соревнований, который вплоть до 1925 года активно боролся с московскими оккупантами на Подолье. "В течение двух лет первой Украинской Революции, кто только не топтал своими конями украинского чернозема?! – начинает он свой рассказ. - Были москали белые и красные, в Херсонской области висели на берег даже французы, толклись по Украине и организовались польские легионы Галера и Довбур- Мусницкий, пришли и немцы и австрийцы, чтобы навести порядок, пробовали восстанавливать из Украины великую Россию генералы Деникин и Врангель, наконец послал свои войска также маршал Пилсудский, как "союзник" Главного Атамана с мечтой осуществить восстановление Польши в пределах со времен Ягайлонов". Автор воспоминаний не раз смотрел в лицо смерти, лично ведя в атаки своих казаков, выходил победителем из безнадежных, казалось бы, ситуаций, свидетельствуя, что патриотизм и отвага способны преодолеть любые препятствия, что верующий воин всегда победит воин. своих врагов. Эти воспоминания позволяют лучше понять причины и последствия событий, которые произошли в трагический период для украинского народа и способствуют формированию национального идеала – бесстрашного воина, который волю, славу и величие своего Государства и своего Народа ставит более собственные интересы и собственную жизнь. Понимая при этом истинную цену "красному" нашествию. "Огнем и мечом прорезывали просторы Украины красная язва под руководством Москвы и повстанцы, высоко державшие национальный желто-голубой флаг, - вспоминает автор. - Тех последних было множество; намножилось много отрядов и множество атаманов. Была это бурная стихия. Наступил 1920 год. Шли соревнования между красной Москвой и шляхетской Польшей.Чудом побеждали москалей поляки. Красные армии разбиты, московское правительство просит мира.Поляки не идут на окончательное уничтожение Московщины, потому что даже не защищают интересы своего украинского партнера - наоборот, за его счет в Риге происходит торг без украинской делегации". В общем, эта книга является уникальным источником информации для тех, кто интересуется историей Украины и ищет правдивое освещение событий.

"Алхимия без предубеждений" Андрея Зименковского

Выход в свет этой книги – без преувеличения знаковое явление для нашего настоящего, где инакомыслие наконец-то перестает быть преступлением или нарушением правил. Ибо "Алхимия без предубеждений" Андрея Зименковского (Л.: Кварт) посвящено именно им, носителям тайных знаний, которые в свое время считались, мягко говоря, неформальными, нестандартными, загадочными лицами. Недаром в исследовании также идет речь о таинственных обществах, связанных с тайным знанием, а затем, в первую очередь, с алхимией – розенкрейцеры, тамплиеры, эссе, суфии, масоны, пифагорейцы, катары, друиды… В целом это исследование, над которым автор работал около шести лет – на стыке нескольких наук: истории медицины и фармации, философии и теологии. По сути, переосмысление общественного мнения по поводу алхимии как смеси мистицизма и шарлатанства. "Перефразируя известное изречение относительно философии, хочется спросить: "Вам не нравится алхимия? Однако, извините, а что Вы знаете об алхимии?" - отмечает автор и тут же предостерегает: - Если мы не поймем сущность развития алхимии, ее место в общей структуре человеческого мышления, мы не сможем даже надеяться понять ее суть и значение". Читателю не зря напоминают, что алхимией занимались лучшие умы истории - Ньютон, Альберт Великий, Фома Аквинский и т.д. Ввиду этого книга уникальна еще и потому, что в ней впервые перечислены выдержки из биографий ученых, которые серьезно занимались алхимией. Таким образом, это своеобразная попытка реабилитации алхимии через авторитетов науки и общественных деятелей, ее развивавших. А не только, добавим, искали золото и Философский Камень – алхимики, как увидим из авторского повествования, были реальными, порой очень одаренными и значимыми в обществе людьми. Автор убеждает, что золото – это лишь промежуточный этап Великого Действия – так называемой трансмутации. Скорее всего, Философский Камень был катализатором чего-то более важного – ключом к Вечности, к совершенству Человека, к всеобъемлющим и всепоглощающим Знаниям о Вселенной. Также в книге впервые показана и научно обоснована положительная историческая связь алхимии и религии. Ведь Церковь, вспомним, сначала запретила, но потом реабилитировала алхимию, более того – основные, настоящие открытия были под контролем, по сути, Церкви. Автор не зря приводит в книге древнее алхимическое утверждение: "В душе каждого человека есть внутренняя лаборатория, в каждом живет алхимик, делающий свою Душу совершенной".

"Инфодемия. Оружие дезинформации в вирусную эпоху" Александра Солонько

Автор этой книги – специалист по коммуникациям, аэроразведчик, который осенью-зимой 2022 года участвовал в обороне Бахмута от российских оккупантов – стал номинантом Пулитцеровской премии 2023 года, получив награду за материал по событиям в Буче во время российского вторжения. И это незаурядное достижение нашей журналистики и искренняя правда. "Инфодемия. Оружие дезинформации в вирусную эпоху" Александра Солонько (К.: Markobook) - как раз о бесконтрольном массированном распространении дезинформации. В книге показано, что информационный и реальный мир тесно связаны. И речь в ней о том, как, как вирусы, ставшие важным фактором развития человечества, так и информация становится вирусом, с которым человек не контактирует, однако он оказывает непосредственное влияние на него. А также о том, что во время войн противники используют информацию как оружие, информационная война также распространяет огонь своего пожара в реальный мир. Автор напоминает, что та же инфодемия в свое время определила ход мировой пандемии COVID-19 в плане реакции общества на это глобальное социальное событие. Также инфодемия повлекла за собой глобальные последствия российско-украинской войны как для экономической ситуации, так и социально-гуманитарной сферы. Разница лишь в том, что еще не все поняли, что война в Европе – это глобальное событие, равно как и пандемия. Таким образом, дезинформация, как напоминает автор, стала оружием массового поражения. Ее используют как во время пандемии, так тем более во время войны. Инфодемия стала явлением, под знаком которого проходят все важные социальные события, оказывая влияние на все человечество и отдельные группы людей. Инфодемия стала не только попыткой осмысления глобальной пандемии, но и частично записками на полях российской войны против Украины в кинетической, информационной, виртуальной и смысловой плоскости. Поэтому книга обращается к читателю, который ищет ответ на вопрос о том, как и куда движется современное общество и какое влияние оказывают глобальные социальные события на вектор этого движения.

"Оставшиеся имена" Олафа Клеменсона

…Вспоминается, похожей библейской эстетики в свое время придерживался в собственных лагерных поэзиях бывший политзаключенный Степан Сапеляк. Сборник украинского поэта Олафа Клеменсона "Оставшиеся имена" (К.: Дух и Литера) – именно из таких интерпретаций реальности, когда, напомним, в сакральные сюжеты - "Рождество Пресвятой Богородицы", "Троица-пятидесятница", "Введение в храм" - незаметно и властно вплетается военная реальность, формируя повествовательный контекст (сказать бы, нарратив) любого стиля. Разговорного, делового, поэтического и даже "библейского". "Св. Анна дивиться у вікно - / сизуватий пахучий легкий димок / спалюють перше листя / палять танки / вони шурхітливі листочки тополь коли вітер повіє / чорний димок". При цьому "Ісаким досі ще не повернувся / чоловік / їздить повсюди розшукуючи тіла / загиблих бійців / повертає родичам руки і ноги і пальці нігті носи / губи / навіть волосся усе що вціліло після боїв / зуби / обережно збирає немов золотий пісок / навіть крики останній страх спогад молитву подих венозну кров і / думки адже / тіла не повинні лежати немов сироти з пророслими з ротів травами".. Но главное в сборнике, конечно, не адаптация наших реалий к христианскому "повествовательному" канону, а обращение к нашим современникам, которые должны услышать и понять – если не мнение автора, хотя бы собственную роль в сегодняшней трагедии. "Найсмертельнішим є безумство / переляканих інтелектуалів митців письменників / говірких горобців / померлих іще до прильоту ракет / коли говорить автомат / не намагайся кричати голосніше за нього / не намагайся перекричати гармати / це моветон / якщо хочеш стати гарматою / – стань / автоматом / - стань / стань степовою ракетою під лисичанськом / будь / але не намагайся імітувати їхню потойбічну жорстоку щирість / не імітуй мову якою не володіють навіть ті хто тримає цю зброю в руках".

"Эрос и Психея. Любовь и культура в Европе" Владимира Ермоленко

Эта книга рассматривается как увлекательный роман, несмотря на то, что построена она как цикл лекций - с перечнем рекомендуемой литературы для каждой главы. Однако уже от первых страниц понимаешь, что это чистейшее заблуждение, ведь "Эрос и Психея. Любовь и культура в Европе» Владимира Ермоленко (Л.: Издательство Старого Лева) читается не как академический текст, а скорее как экзотический экскурс на Остров Любви. Иногда даже с неожиданными аллюзиями концептуального типа. увидеть попытку гуманизировать тогдашнюю феодальную иерархию: - замечает автор, - если отношения между людьми должны непременно быть иерархическими (сюзерено-васальными), то по крайней мере лучше повиноваться "прекрасной даме", чем злобному феодалу, с которым тебя свела судьба - или на чьей территории ты имел несчастье родиться". Также в книге мы встретимся с французскими, немецкими, итальянскими, британскими, австрийскими, еврейскими и украинскими текстами. Ведь в этой теме все так тесно переплетено! "Интересно, как сквозь трубадурскую практику и теорию любви черный ход, древние рамки античной эротики", - подтверждает автор. Впрочем, даже учитывая, что украинские темы в книге так же тесно связаны с европейскими, автор не только пытается взглянуть на украинских авторов и авторов (Марко Вовчок, Леся Украинка, Владимир Винниченко, Юрий Косач) сквозь общеевропейские темы, но и затрагивает европейские сюжеты (образ Мазепы в европейской литературе; творчество Захер-Мазоха), непосредственно затрагивающих украинскую почву.