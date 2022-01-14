Ермак: Зеленский предложил Байдену провести трехстороннюю видеовстречу с Путиным

Об этом Ермак сказал во время общения с директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Гербстом.



"Мы думаем, это может сработать. Мы ожидаем реакции российской стороны, но наши американские партнеры восприняли наше предложение с интересом", - сказал Ермак.



Глава ОПУ отметил, что Зеленский предложил провести встречу в формате видеоконференции.





Напомним, президент США Джо Байден 31 декабря 2021 года поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, а 2 января 2022 года - с президентом Украины Владимиром Зеленским .

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