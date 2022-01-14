Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Ермак: Зеленский предложил Байдену провести трехстороннюю видеовстречу с Путиным

Ермак: Зеленский предложил Байдену провести трехстороннюю видеовстречу с Путиным

14 января, 2022 пятница
17:11
война с Россией

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести саммит с участием президента РФ Владимира Путина

Об этом Ермак сказал во время общения с директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Гербстом.

"Мы думаем, это может сработать. Мы ожидаем реакции российской стороны, но наши американские партнеры восприняли наше предложение с интересом", - сказал Ермак.

Глава ОПУ отметил, что Зеленский предложил провести встречу в формате видеоконференции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Джо Байден
Андрей Ермак
Читайте также:
12 января, 2022 среда
Подделал разрешение СБУ на ведение бизнеса и ежемесячно "зарабатывал" 20 млн грн: в Украине разоблачили мошенников
путин шойгу автомат
12 января, 2022 среда
"Путин теперь не будет чувствовать спокойный тыл": экс-нардеп Ильенко предположил, что РФ будет терять ресурсы из-за попыток контролировать Казахстан
РФ и США
13 января, 2022 четверг
Кремль пригрозил разорвать отношения с США в случае введения санкций против Путина
Киев
+3
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.84
    Покупка 27.84
    Продажа 28.12
  • EUR
    Покупка 31.77
    Продажа 32.21
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
14 января
18:01
МОЗ
В Украине в 2022 году на лечение орфанных заболеваний выделили 2,8 млрд грн
17:59
"Заря" арендовала футболиста, покинувшего чемпионат Украины ради России
17:57
COVID
Германия зафиксировала новый рекорд заболеваемости COVID-19
17:52
турция армения
Впервые за более чем 10 лет: Турция и Армения провели переговоры о нормализации отношений
17:41
Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Водяного
17:39
Женская сборная Украины по биатлону финишировала в топ-10 эстафеты Кубка мира
17:30
Закупили некачественное оборудование для украинской бронетанковой техники: СБУ ликвидировала преступную схему
17:21
Эксклюзив
Каждая власть в Украине хочет контролировать правоохранительные органы, а токсичные персонажи готовы "работать" с любыми руководителями, - политтехнолог Голобуцкий
17:14
Politico: Порошенко будет бороться с российской агрессией и обвиняет Зеленского в политической мести
17:13
Антон Силуанов
В правительстве РФ заявили, что "экономика выдержит" новые санкции Запада
17:12
В Украине за 2021 год поженились 200 тыс. пар, почти 30 тыс. развелись
17:06
Йеппе Кофод
Глава МИД Дании приедет в Украину: планирует посетить линию разграничения в зоне ООС и обсудить противодействие агрессии РФ
16:50
Google
Открытие в Украине офисов Facebook, Google и YouTube: петиция набрала 25 тыс. подписей, ее должен рассмотреть президент
16:40
Ани Лорак
"Хвойда-тур": Кондратюк о планах Ани Лорак приехать из России на гастроли в Украину
16:37
Порошенко
Суд будет избирать меру пресечения Порошенко в 11:00 в понедельник, будут рассматривать арест, - ДБР
16:30
Google
Потратят $1 млрд: Google покупает офисное здание в центре Лондона
16:26
В Закарпатье сейсмологи два дня подряд фиксируют землетрясения
16:20
НАТО
Украина и НАТО подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества
16:20
Габриелюс Ландсбергис
"Украинцы выиграли битву за евровыбор в 2014 году и платят высокую цену": Литва заявила, что терпимость Запада стимулирует РФ к дальнейшей агрессии
16:16
Эксклюзив
Иван Капсамун
"Нацелены поглотить нас или завоевать": журналист Капсамун назвал экзистенциальным вопрос Украины для Кремля
16:13
хакер
"Нападение на Украину": Центр стратегических коммуникаций связал масштабную кибератаку с поражением РФ на переговорах со США и НАТО
16:02
Минэнерго: 17 января состоятся первые торги "льготным" газом для производителей
15:59
Экс-соперник Усика Чисора сделал нелестный для украинца прогноз на повторный бой с Джошуа
15:56
Экс-посол Польши: кибератака на правительственные сайты – очередная попытка РФ разрушить украинско-польские отношения
15:53
На Днепропетровщине в результате столкновения загорелись автобус и легковушка: один человек погиб, двое госпитализированы
15:37
Инфографика
Шевченко, США и Вторая мировая война: Википедия назвала самые популярные статьи в Украине в 2021 году
15:34
Украина флаг
В Киеве приспустили Главный флаг Украины: причина
15:26
На Киевщине грузовик протаранил легковушку и въехал в дом: госпитализирован пожилой "Дед Мороза"
15:25
МИД Польши
МИД Польши осудило кибератаку против Украины
15:15
Молдова
Молдова с 17 января упрощает правила въезда
15:12
Борис Грызлов
Путин назначил Грызлова послом в Беларуси
15:06
Европарламент
Выборы нового лидера Европарламента состоятся 18 января
15:06
Пытался ввезти контрабанду с ЕС более чем на 5 млн грн: СБУ задержала злоумышленника из санкционного списка СНБО
15:04
"Европейская Солидарность" внесла в Верховную Раду законопроект о повышении денежного довольствия и выплат на жилье для военных – генерал Забродский
14:59
Шевченко получил у "Дженоа" еще одного футболиста
14:57
Обновлено
хакер
Хакерская атака на украинские правительственные сайты: страницы ведомств до сих пор не работают
14:49
Хосеп Боррель
Боррель: Россия планирует нас разъединить, но ЕС и США не станут играть в политические игры
14:46
Зеленский Алиев
Противодействие гибридным угрозам, энергетика, торговля: Украина и Азербайджан подписали совместную декларацию
14:45
Клуб УПЛ "Минай" представил нового главного тренера
14:32
В Великобритании требуют отставки премьера из-за вечеринок накануне похорон принца Филиппа
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV