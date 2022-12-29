Ермак: Зеленский должен баллотироваться на второй срок
Глава Офиса президента Андрей Ермак хотел бы, чтобы Владимир Зеленский снова баллотировался на пост главы государства, хотя он обещал перед выборами, что не будет идти в президенты во второй раз
Об этом Ермак рассказал в интервью телеканалу "1+1".
"Страна получила лучшего президента за 30 лет. Я считаю, что он еще очень многое сможет сделать для этой страны. Мое личное мнение, что он должен пойти на второй срок… Я бы хотел, чтобы Зеленский был президентом Украины и второй срок".
Ермак также верит, что и сам Зеленский захочет остаться в этой должности, но уверяет, что с ним эту тему не обсуждал и решение президента может быть любым.
"Это он, это его выбор, это будет его решение. Я только могу говорить о своем мнении", - добавил Ермак.
Напомним, когда Зеленский шел в президенты, он говорил, что больше одного срока оставаться на посту не собирается – об этом говорилось в его предвыборной программе.
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