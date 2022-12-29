Об этом Ермак рассказал в интервью телеканалу "1+1".

"Страна получила лучшего президента за 30 лет. Я считаю, что он еще очень многое сможет сделать для этой страны. Мое личное мнение, что он должен пойти на второй срок… Я бы хотел, чтобы Зеленский был президентом Украины и второй срок".

Ермак также верит, что и сам Зеленский захочет остаться в этой должности, но уверяет, что с ним эту тему не обсуждал и решение президента может быть любым.

"Это он, это его выбор, это будет его решение. Я только могу говорить о своем мнении", - добавил Ермак.

Напомним, когда Зеленский шел в президенты, он говорил, что больше одного срока оставаться на посту не собирается – об этом говорилось в его предвыборной программе.

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