Ермак заявил, что Украина работает над привлечением США к переговорам по войне с РФ

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в комментарии РБК-Украина .

По его мнению, "нормандский" формат требует расширения.

"Мы уверены, что сегодня появился реальный шанс к привлечению Соединенных Штатов к переговорному процессу. И это может дать свой результат. И Украина сделает для этого все возможное", - отметил Ермак.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что США могут предложить своего посла в группу ТКГ по Донбассу.