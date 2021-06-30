Ермак заявил, что Украина работает над привлечением США к переговорам по войне с РФ
Украина стремится привлечь США к переговорам в "нормандском" формате по Донбассу
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в комментарии РБК-Украина .
По его мнению, "нормандский" формат требует расширения.
"Мы уверены, что сегодня появился реальный шанс к привлечению Соединенных Штатов к переговорному процессу. И это может дать свой результат. И Украина сделает для этого все возможное", - отметил Ермак.
- Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что США могут предложить своего посла в группу ТКГ по Донбассу.
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