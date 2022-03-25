Ермак призвал Запад признать РФ государством-террористом и исключить его из Совбеза ООН

Об этом он заявил во время прямого включения, организованного аналитическим центром Atlantic Council, передает Укринформ .

"Я призываю партнеров: пора признать, что Россия превратилась в государство-террориста, уже практически официально. Пора признать ВС РФ террористической организацией", - подчеркнул руководитель ОП.

Ермак подчеркнул, что нужно сначала лишить Россию влиятельных позиций в ООН.

"Этого (признания России террористом, - ред.), очевидно, не произойдет, пока место (постоянного представителя, - ред.) в Совбезе ООН незаконно занимает государство, совершившее агрессию против другого государства - основателя ООН", - заявил глава Офиса президента.

Он также призвал Запад обеспечить для Украины обмен разведывательной информацией в режиме реального времени.



Кроме того, Ермак отметил необходимость закрыть небо над Украиной.

"Здесь мы видим несколько вариантов, и все они зависят от политической воли сторон. Базовый вариант – передача Украине истребителей и дальнобойных систем ПВО советского и российского производства", – отметил он.

Ермак отметил, что такие запасы есть у Польши, Словакии, Болгарии, Греции. Они могли бы передать эти системы Украине, а США вместо этого - усилить их защиту соответствующей заменой.

Кроме того, глава ОП призвал Запад к усилению экономического давления на РФ, введению новых реальных санкций и их неукоснительному соблюдению.



В этом контексте он подчеркнул важность внедрения полного эмбарго на торговлю энергоносителями с Россией, а также лишения ее возможности получать "серый" и "черный" импорт через страны ОДКБ и Евразийского союза. По его словам, нужно окончательно свернуть для РФ любые перспективы вести агрессивную политику и быть угрозой миру.