Ермак выздоровел после коронавируса

Об этом он написал в Facebook.

"Получил отрицательный тест, и сегодня уже отправлюсь на работу. Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться. Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинирован. Всех призываю вакцинироваться. Это очень помогает", - написал Ермак.

Он отметил, что все планы на эту неделю в силе.

Напомним, впервые Ермак заболел коронавирусом 9 ноября 2020 года, а вылечился 23 ноября 2020 года.

В этом году Ермак заявил, что 3 февраля получил положительный тест на коронавирус.

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