Ермак выздоровел после коронавируса
Глава Офиса президента Андрей Ермак выздоровел от коронавируса
Об этом он написал в Facebook.
"Получил отрицательный тест, и сегодня уже отправлюсь на работу. Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться. Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинирован. Всех призываю вакцинироваться. Это очень помогает", - написал Ермак.
Он отметил, что все планы на эту неделю в силе.
- Напомним, впервые Ермак заболел коронавирусом 9 ноября 2020 года, а вылечился 23 ноября 2020 года.
- В этом году Ермак заявил, что 3 февраля получил положительный тест на коронавирус.
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