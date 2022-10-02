Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины.

Руководитель ОП стал первым иностранным гостем, побывавшим на открытии Исследовательского центра компании Baykar, производящей беспилотники "Байрактар".

Андрей Ермак также встретился с руководителями компании Халуком и Сельчуком Байрактарами. Стороны обсудили текущие и будущие проекты сотрудничества, в том числе производство беспилотников на территории Украины.

"Ключевым элементом укрепления стратегического партнерства между Украиной и Турцией будет создание учебного центра и завода компании "Байкар" на территории нашего государства, а также совместное производство перспективных авиационных двигателей", - подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Он также отметил, что "Украина продолжает укреплять обороноспособность в тесном взаимодействии с нашим стратегическим партнером – Турцией."

В начале августа производитель "Байрактара" приобрел земельный участок для строительства завода в Украине.

МИД Турции обнародовал заявление, в котором отвергает решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины.

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