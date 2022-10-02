Ермак вручил орден "За заслуги" производителю "байрактаров"
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак посетил компанию Baykar, где от имени президента Зеленского вручил председателю Совета директоров Сельчуку Байрактару Орден "За заслуги" ІІІ степени
Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины.
Руководитель ОП стал первым иностранным гостем, побывавшим на открытии Исследовательского центра компании Baykar, производящей беспилотники "Байрактар".
Андрей Ермак также встретился с руководителями компании Халуком и Сельчуком Байрактарами. Стороны обсудили текущие и будущие проекты сотрудничества, в том числе производство беспилотников на территории Украины.
"Ключевым элементом укрепления стратегического партнерства между Украиной и Турцией будет создание учебного центра и завода компании "Байкар" на территории нашего государства, а также совместное производство перспективных авиационных двигателей", - подчеркнул руководитель Офиса Президента.
Он также отметил, что "Украина продолжает укреплять обороноспособность в тесном взаимодействии с нашим стратегическим партнером – Турцией."
- В начале августа производитель "Байрактара" приобрел земельный участок для строительства завода в Украине.
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