Ермак в Давосе назвал единственный путь предотвратить мировую войну

Об этом 24 мая в Давосе во время виртуального выступления на дискуссионной панели европейской безопасности в ходе Всемирного экономического форума сказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"У Украины нет территориального спора с Россией. Зато Россия оккупировала и пытается аннексировать украинскую территорию. Полностью противозаконно. Больше всех мы стремимся к сбалансированному и рациональному диалогу. Но российская политическая культура не предполагает диалога на условиях равенства, она ставит за основу диктат и позицию грубой силы. Да, мы, как и все, ищем мира. Но этот мир должен быть справедливым. Наш суверенитет и территориальная целостность не являются предметом компромиссов", - заявил руководитель ОП.

Он напомнил, что в этой войне уже погибли десятки тысяч человек, миллионы были вынуждены бежать. Но никто и никуда не может убежать от преступлений, которые российские солдаты совершили в Буче, в Мариуполе, в Чернигове и в десятках других украинских городов, отметил Ермак и добавил, что даже в этих условиях украинская сторона иногда слышит призывы пойти на уступки агрессору.

"Мы продолжаем слышать призывы к капитуляции во имя мира в Европе. Некоторые наши партнеры предлагают нам дать агрессору возможность сохранить лицо, предлагают переговоры вокруг так называемых территориальных споров. Но как это возможно, когда Россия демонстрирует намерение разрушить Украину и называет украинцев "неправильными россиянами"? Как кто-то может ожидать такое, учитывая многочисленные доказательства актов геноцида, совершенных против украинцев российскими войсками?.. Поэтому немедленная цель Украины - остановить жестокую агрессию России и обеспечить полный вывод российских войск с нашей территории".

"Существует только один путь для того, чтобы избежать эскалации этой войны в континентальную или даже в мировую. Помогите Украине победить. Сейчас вы не участвуете в этой войне. Просто помогите нам это сделать, иначе завтра вам придется посылать в бой собственные войска". "Ваша помощь Украине является путем баланса между политикой ценностей и "реальной политикой". Это путь послать четкий сигнал всем потенциальным и будущим агрессорам, что их действия не останутся безнаказанными", - подчеркнул руководитель ОП, обращаясь к участникам Всемирного экономического форума.

Президент Зеленский в ежедневном обращении к украинцам сообщил , что Украина создала консультативную группу во главе с Ермаком и эксгенсеком НАТО Расмуссеном по формату гарантий безопасности.

6 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что советники лидеров уже 7 стран готовы обсуждать свое участие в гарантиях безопасности Украины.

1 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина обратилась в Китай с просьбой стать гарантом безопасности.

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