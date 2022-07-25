Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Венедиктова пошла к Баканову прицепом. Если в одном сомнений нет, а другой с сомнением - то их легче объединить. И это было политическим решением. Ермак устанавливает полный контроль за Генеральной прокуратурой. Это не может происходить без согласия Президента Украины. Выстраивается вертикаль не профессионалов, а вертикаль верных. Мы должны следить за происходящим", - подчеркнул Арьев.

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