Ермак устанавливает полный контроль над Генпрокуратурой, - нардеп Арьев
Народный депутат Владимир Арьев считает, что увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора было политическим решением
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Венедиктова пошла к Баканову прицепом. Если в одном сомнений нет, а другой с сомнением - то их легче объединить. И это было политическим решением. Ермак устанавливает полный контроль за Генеральной прокуратурой. Это не может происходить без согласия Президента Украины. Выстраивается вертикаль не профессионалов, а вертикаль верных. Мы должны следить за происходящим", - подчеркнул Арьев.
- За увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины проголосовала Верховная Рада
- В представительстве Европейского Союза в Украине сделали заявление о решении Зеленского "отстранить" от должности генпрокурора Ирину Венедиктову
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.93
Покупка 37.93Продажа 39.04
-
EUR
Покупка 38.22Продажа 39.52
- Актуальное
- Важное