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Главная война с Россией Ермак устанавливает полный контроль над Генпрокуратурой, - нардеп Арьев
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Ермак устанавливает полный контроль над Генпрокуратурой, - нардеп Арьев

25 июля, 2022 понедельник
13:43
война с Россией На фото глава Офиса президента Андрей Ермак

Народный депутат Владимир Арьев считает, что увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора было политическим решением

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Венедиктова пошла к Баканову прицепом. Если в одном сомнений нет, а другой с сомнением - то их легче объединить. И это было политическим решением. Ермак устанавливает полный контроль за Генеральной прокуратурой. Это не может происходить без согласия Президента Украины. Выстраивается вертикаль не профессионалов, а вертикаль верных. Мы должны следить за происходящим", - подчеркнул Арьев.

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