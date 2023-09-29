Ермак: Украина планирует производить собственные средства ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Для работы над собственными системами ПВО в Украину приедут соответствующие специалисты.

"Есть очень фундаментальное решение, которое начнем реализовывать очень скоро. В скором времени к нам прибудут специалисты, которые будут разрабатывать план по собственному производству всего, что нам нужно, прежде всего, средств ПВО", - рассказал Андрей Ермак.