Ермак: Украина планирует производить собственные средства ПВО
Украина намерена организовать производство собственных систем противовоздушной обороны
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Для работы над собственными системами ПВО в Украину приедут соответствующие специалисты.
"Есть очень фундаментальное решение, которое начнем реализовывать очень скоро. В скором времени к нам прибудут специалисты, которые будут разрабатывать план по собственному производству всего, что нам нужно, прежде всего, средств ПВО", - рассказал Андрей Ермак.
- 29 июня в Украине официально прекратили деятельность государственного концерна "Укроборонпром". В то же время создано акционерное общество "Украинская оборонная промышленность".
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