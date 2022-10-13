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Ермак: Украина дала Красному Кресту три дня на отправку миссии в Оленевку в колонию с пленными украинцами

13 октября, 2022 четверг
21:19
Общество Оленивка. Место трагедии

Украина потребовала "безальтернативное требование" частному гуманитарному учреждению "Международный Комитет Красного Креста" в течение трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке, где содержатся украинские пленные

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграмме .

"Поэтому мы призываем, чтобы не позднее чем через три дня миссия Красного Креста с представителями международных медиа прибыла в Украину, даже если до этого срока не будет получено подтверждение со стороны России. А мы уверены, что Россия не заинтересована в том, чтобы правда была Мы призываем прислать миссию, которая будет находиться на линии фронта, пока Россия не выдаст эти разрешения.Призываем к 17 октября решить поднятый вопрос и направить миссию МККК.Украина со своей стороны будет всячески содействовать этой миссии.Мы готовы к этому присоединиться. готовы поехать наши народные депутаты. Наши уважаемые партнеры – представители стран, которые сегодня с нами, уверены, готовы тоже сегодня помочь, чтобы ведущие каналы, средства массовой информации прибыли. Как это происходит, например, когда приезжает миссия МАГАТЭ", - заявил он.

Ермак также предупредил, что в противном случае Украина будет использовать все возможные информационные и дипломатические средства для сдвига с места этого вопроса.

"Мы вместе со своими партнерами сможем найти вариант, как сформировать экспертную группу и людей, которые будут готовы выполнить ту миссию, которую должен выполнить Красный Крест. Но мы ждать больше не будем. Каждый час, каждый день – это жизнь наших людей. И война - это сегодня экзамен для каждого человека, в частности, экзамен для международных организаций. Если есть желание, то всегда находится способ его реализовать", - отметил глава Офиса президента.

  • Напомним, Зеленский заявил , что Красный Крест не имеет доступа к украинским пленным военным, подвергаемым пыткам россияне, однако организация и не пытается что-то сделать, чтобы найти способ попасть в них

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Украина
пленние
война с Россией
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